В Днепре похитили бизнесвумен, но что-то пошло не так

В Днепре похитили бизнесмена, но что-то пошло не так - ФОТО

Сотрудники полиции Днепра провели спецоперацию по освобождению предпринимательницы. Злоумышленники вымогали у женщины 300 тыс долл за освобождение.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Информация о киднеппинге поступила правоохранителям 18 февраля. Около семи вечера преступники посадили директора предприятия в "Volkswagen Passat" и отобрали у нее мобильный телефон.

Во время движения по ул. Феодосийской спецназовцы подразделения "КОРД" заблокировали автомобиль со злоумышленниками и задержали их. Похитителями женщины оказалась четверка местных жителей в возрасте от 31 до 43 лет. Двое из них уже были ранее судимы за совершение разбойных нападений.

По факту преступления открыты уголовные производства (ч. 1 ст. 146 УКУ "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и ч. 2 ст. 187 "Разбой" УКУ). Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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