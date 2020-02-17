Ужасное ДТП в Днепре: Полиция схватила подельников водителя

Ужасное ДТП в Днепре: Полиция схватила подельников водителя

В понедельник, 17 февраля, в Днепре сотрудники НПУ задержали пособников водителя, похитившего человека и сбившего 3 пешеходов.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

По данным полиции, преступная группа состояла из 6 человек. 16 февраля преступники похитили 30-летнего мужчину, посадили его в машину и пообещали отпустить за 20 тыс долл. На перекрестке потерпевший заметил полицейских и позвал на помощь. Началась погоня, которая имела печальные последствия.

Этой же ночью сотрудники НПУ при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали еще четырех членов группы, изъяв у них арсенал огнестрельного оружия.

На данный момент решается вопрос о вручении преступникам подозрения по ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"), ч. 2 ст. 289 ("Незаконное завладение транспортным средством") и ч. 4 ст. 187 ("Разбой").

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