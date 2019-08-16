война на Донбассе Юрий Грымчак Однажды в Голливуде Партия Слуга народа Владимир Зеленский

В Днепре две девушки устроили кровавую бойню прямо посреди улицы (ВИДЕО)

11:00
Две девушки избили друг друга на глазах у десятков прохожих - фото 1
Две девушки избили друг друга на глазах у десятков прохожих

Эпичнейшая драка двух молодых представительниц прекрасного пола произошла на днях на одной из улиц печально известного из-за происшествий жилмассива "Тополь".

Видео драки выложили в сети YouTube свидетели произошедшего, которые никак не вмешивались в потасовку между девушками.

Пьяные школьницы познали мощь Авакова (ВИДЕО)

Судя по записи, неплохо одетые подруги внезапно что-то не поделили между собой и начали выяснять отношения силой.

Жестокость женской драки традиционно зашкаливала. Одна повалила другую на асфальт и пыталась накормить оппонентку землей. Затем же девушки тащили друг друга за волосы и пытались больнее ударить ногами.

Примечательно, что прохожие никоим образом в происходящее не вмешивались, поэтому драка прекратилась только когда обе конфликтующие выдохлись.

Уходили с места ЧП подруги вместе, видимо, поняв, что драка не сможет помешать их дружбе, а вот доломать каблуки и повредить одежду таким образом вполне можно.

Смотрите видео жестокой драки между девушками в Днепре онлайн:

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
драка Днепр избиение Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Филатов угрожает слить компромат на Коломойского - фото 1
Битва за Днепр: Филатов перешел к угрозам Коломойскому
12:00
После объявления перемирия в Генштабе и Зе команде делают вид, что ничего не происходит - фото 1
Волонтеры обвинили Генштаб в занижении данных об обстрелах (ФОТО)
10:00
Рада позвала делегацию ПАСЕ на свое первое заседание - фото 1
На первое заседание Рады позвали пособников Путина
08:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...