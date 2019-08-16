В Днепре две девушки устроили кровавую бойню прямо посреди улицы (ВИДЕО)

Две девушки избили друг друга на глазах у десятков прохожих

Эпичнейшая драка двух молодых представительниц прекрасного пола произошла на днях на одной из улиц печально известного из-за происшествий жилмассива "Тополь".

Видео драки выложили в сети YouTube свидетели произошедшего, которые никак не вмешивались в потасовку между девушками.

Судя по записи, неплохо одетые подруги внезапно что-то не поделили между собой и начали выяснять отношения силой.

Жестокость женской драки традиционно зашкаливала. Одна повалила другую на асфальт и пыталась накормить оппонентку землей. Затем же девушки тащили друг друга за волосы и пытались больнее ударить ногами.

Примечательно, что прохожие никоим образом в происходящее не вмешивались, поэтому драка прекратилась только когда обе конфликтующие выдохлись.

Уходили с места ЧП подруги вместе, видимо, поняв, что драка не сможет помешать их дружбе, а вот доломать каблуки и повредить одежду таким образом вполне можно.

Смотрите видео жестокой драки между девушками в Днепре онлайн: