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Пьяные школьницы познали мощь Авакова (ВИДЕО)

14:00
Полицейские с помощью слезоточивого газа усмирили пьяных девочек-хулиганок - фото 1
Полицейские с помощью слезоточивого газа усмирили пьяных девочек-хулиганок

Инцидент, в ходе которого правоохранители прибегли к использованию спецсредств, произошел в воскресенье, 21 июля, в Боярке под Киевом. Две несовершеннолетних девочки находились в состоянии алкогольного опьянения, и никак не могли успокоиться.

Увидев, что две напившиеся школьницы, не могут совладать с собой и готовы начать буянить, патрульные вызвали к автомобилю, в котором они находились, "скорую".

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Впрочем, появление полиции на горизонте, как и прибытие медиков отрезвляюще на малолетних хулиганок не подействовало, и нарушительницы спокойствия средь бела дня начали бросаться на врачей.

Совсем уж неадекватные подростки пытались избить врача, снимающих их на камеру свидетелей, а также и самих полицейских.

Последние, нужно отметить, сдерживались от радикального решения проблемы, но недолго.

В конце концов буянок удалось усадить на стоящую рядом скамейку, где они закурили, но продолжили вести себя вызывающе. В итоге один из копов все же решился отрезвить школьниц струей освежающего слезоточивого газа, показав им всю силу аваковской полиции. После чего хулиганки подобмякли и дальнейшего сопротивления не оказывали.

В итоге медикам пришлось не только откачивать их от излишне принятого на грудь алкоголя, но и промывать глаза после универсального "Терена-4М". Правда, на пьяных он не особо и действует, но подросткам хватило и этого.

Смотрите видео драки школьниц с копами в Боярке онлайн:

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