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В Днепре 18-летнего пасынка экс-судьи приговорили к "вышке" за двойное убийство

Вчера, 21:00
18-летний убийца получил пожизненное - фото 1
18-летний убийца получил пожизненное

В среду, 6 ноября, вопреки традиции выпускать родственников судей и правоохранителей в Днепре огласили обвинительный вердикт Валентину Земцову. Юноша год назад зверски зарезал ножом взрослого мужчину и его четырехлетнего ребенка.

Судя по всему, именно тяжесть данного преступления не дала сотрудникам Амур-Нежнеднепровского суда Днепра признать душегуба невиновным.

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Впрочем, вполне заслуженный вердикт в отношении 18-летнего парня, который является пасынком бывшего судьи, в Украине все же воспринимается как нечто из ряда вон выходящее.

Пресс-секретарь суда Илья Мищук объявил о том, что прокурорам удалось доказать вину недоумка в полной мере. По данным следствия, в марте 2018-го тогда еще ученик 11-го класса Земцов накинулся с ножом на семью Семена и Виктории Бондаренко.

Вечером 10 числа он постучал в дом своих соседей. Когда мужчина открыл ему дверь, Земцов выхватил нож и начал наносить ему удары. Расправившись с ни в чем не повинным главой семейства, преступник разбил окно и залез внутрь дома, чтобы приступить к казни женщины и ребенка. Находящуюся на последних неделях беременности девушку школьник ударил ножом в шею, а когда та потеряла сознание, отправился вспарывать живот четырехлетнему малышу.

Пострадавшая в итоге пришла в себя и сумела доползти до адекватных соседей, которые и вызвали подмогу. Женщина выжила.

Убийца так и не рассказал следователям, почему напал на людей, но теперь это и не так важно. Ему предстоит находиться за решеткой до конца жизни.

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Днепропетровская область полиция пожизненное заключение суд судья Новости Украина
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