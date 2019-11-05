Убийсто Кирилла Тлявова: в ГБР назвали подозреваемых

Убийце Кирилла Тлявова светит от пяти до восьми лет

Во вторник, 5 ноября, зашкваренный руководитель государственного бюро расследований Роман Труба объявил о том, что досудебное расследование в отношении убийц пятилетнего мальчика в Переяславе, завершено.

Как утверждает глава ГБР, виновными в том, что малыша ранили в голову из огнестрельного пистолета, являются именно аваковские мусора.

Сегодня злоумышленникам объявили о подозрении, а смертельный выстрел, как утверждают правоохранители, совершил один из переаттестовавшихся инспекторов полиции. По некоторым данным, речь идет об Иване Приходько.

При этом ни о каком наказании по тяжкой статье речь не идет, поскольку инкриминируют нелюдю убийство по неосторожности.

- Сотрудник полиции стрелял по мишени, которая находилась перед лесопосадкой. Он не видел домов за ней и детей, но осознавал, что стреляет из огнестрельного оружия и нарушает закон. Он осознавал, что могли пострадать люди. Кроме этого, всем четырем участникам, которые имеют статус подозреваемых, объявлены окончательные подозрения в следующих преступлениях: грубое нарушение общественного порядка, которое сопровождалось особой дерзостью, совершенное группой лиц с использованием огнестрельного оружия. Также в хранении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения, - объявил Труба.

О том, что менты-подельники сбросили орудие убийства, а также всячески старались избежать ответственности за содеянное, руководитель ГБР не упомянул. Более того, никто из нарушителей закона, судя по всему, не будет обвинен в подобных правонарушениях, которые уж явно могут сойти за отягчающие обстоятельства.

Как известно, пятилетний пострадавший Кирилл Тлявов поступил в реанимацию Переяслав-Хмельницкой городской больницы 31 мая с тяжелой черепно-мозговой травмой. Никто не подозревал, что в мальчика стреляли, а игравшие с ним в момент ЧП дети сказали родителям, что он, наверное, упал и ударился о камень. Когда же врачи обнаружили пулевое ранение, малыша отправили в Киев. В столице спустя несколько дней Кирилл Тлявов скончался.

А пока медики боролись за жизнь маленького пациента, руководство Нацполиции активно отмазывало виновных в ЧП, поскольку они оказались правоохранителями. Сергей Князев устал рассказывать о том, что в ребенка стреляли не из табельного.

Другие чиновники МВД и вовсе писали о необходимости наказать виновных (еще бы!), но хвалили выстроенную Аваковым систему, дескать, мояноваполіція работает отменно. И только вечно вставляющие свои пять копеек куда угодно Аваков и его друг Антон Геращенко несколько дней хранили молчание. В принципе, они всегда так делали, когда речь идет о серьезных провалах правоохранительной системы. И только лишь 4 июня министр встретился с родственниками погибшего мальчика. А уже на следующий день он объявил о том, что не считает себя ответственным ни за что, а покидать должность не собирается.