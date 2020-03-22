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В день подписания "соглашения" в Минске Ермак купил элитный Мерседес за 3,2 миллиона

13:00
Ермак прикупил роскошный Mercedes - фото 1
Ермак прикупил роскошный Mercedes

Руководитель офиса президента Андрей Ермак внес изменения в свою электронную декларацию, согласно которым аккурат перед началом жесточайшей экономической лихорадки приближенный к Зеленскому прикупил дорогущую машину.

В документах Ермак указал, что Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long он купил аккурат в день подписания документа о создании "Консультативного совета по мирному урегулированию на Донбассе", которым Украина фактически признает субъектность "ДНР" и "ЛНР".

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"Мерс" Ермак купил у ООО "Автомобильный дом Украина-Мерседес Бенц" за 2 миллиона 972 тысячы 776 гривен. Еще 106 с лишним тысяч он заплатил за услуги при приобретении машины, а также 123 тысячи отдал в качестве сбора за приобретение права собственности.

Всего на машину глава ОПУ потратил 3,2 миллиона гривен.

В день подписания 'соглашения' в Минске Ермак купил элитный Мерседес за 3,2 миллиона - фото 197605

За 2019-й год недавно назначенный руководителем офиса президента соратник Зеленского указал всего 255 тысяч 850 гривен дохода от предпринимательской деятельности. Наличными он хранит 347 тысяч долларов и 50 тысяч евро. Кроме того, в прошлом году Ермак занял 1 миллион 380 тысяч 660 гривен, в принадлежащем ему ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп".

С 2005-го Ермаку принадлежит квартира в Киеве площадью 107,8 "квадратов" за 3 миллиона 535 тысяч.

Кроме того, по состоянию на 2019-й он владел долями в адвокатском объединении "Международная юридическая компания" и нескольких фирмах, которые занимаются распространением и производством кино- и видеофильмов, ТВ-программ, фармацевтикой, производством и оптовой торговлей компьютерами и периферийным оборудованием.

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