В деле об убийстве сына депутата Соболева появились новые подозреваемые

В деле об убийстве Александра Соболева уже четверо подозреваемых

Сотрудники офиса генпрокурора подписали сообщения о подозрении в убийстве трехлетнего мальчика, а также в покушении на жизнь депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

Как утверждают в ОГП, обвинители признали собранные следователями полиции доказательства объективными для ходатайства об избрании меры пресечения для подозреваемых в виде содержания под стражей.

Имена новых подозреваемых в деле прокуроры так и не назвали. Не ясно и то, были ли задержаны злоумышленники.

"Досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные следственные-розыскные действия", - заявили в ведомстве.

Напомним, сын депутата Вячеслава Соболева погиб 1 декабря прошлого года возле принадлежащего политику ресторана "Марио" в центре Киева. Вместо цели преступники убили 3-летнего Александра. Маленький мальчик получил тяжелое ранение и умер по дороге в больницу.

В 17:15 в городе был введен план-перехват, полиция начала поиски злоумышленников. По сообщениям очевидцев, стрелявший скрылся на иномарке.

На следующий день полиция схватила предполагаемых убийц мальчика. Одним из задержанных оказался ветеран АТО Андрей Лаврега. Его напарником выступил сослуживец добровольца из батальона ДУК "Аратта" Евгений Семенов. Судьи посадили обоих подозреваемых под стражу без права выхода под залог.

Якобы организатором преступления называют россиянина Юсупа Абуева, с которым оба киллера познакомились на Донбассе в зоне АТО. Копы говорят, что Абуев предложил Лавреге убить депутата за 40 тысяч долларов, а тот уже и привлек товарища.

Сам россиянин после убийства ребенка из Украины выехал.

Заказчики преступления неизвестны до сих пор.