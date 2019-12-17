25-летний уроженец России: в прокуратуре назвали организатора убийства сына депутата Собол

Следователи вышли на след организатора покушения на Соболева

Следователи, которые занимаются уголовным делом о покушении на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, вышли на след мужчины, который якобы считается организатором преступления. Им оказался юный уроженец страны-террориста, уехавший из Украины накануне громкого преступления.

Сейчас он находится в России, поэтому правоохранители планируют объявить 25-летнего злоумышленника в международный розыск.

Как рассказала во вторник, 17 декабря, пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, следователи считают причастным к организации преступления уроженца РФ, который нашел для непосредственной расправы над депутатом 20-летнего ветерана АТО. В свою очередь последний подыскал себе напарника.

- Во время личной встречи, которая состоялась в одном из ТРЦ столицы, мужчина предложил исполнителю совершить убийство депутата за денежное вознаграждение в размере 40 тысяч долларов США, на что последний согласился. Организатор предоставил снайперу информацию о Соболеве: образе его жизни, адрес проживания, работы и т.д., а также обеспечил огнестрельным оружием, транспортным средством и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения орудия убийства, - рассказала представитель органов. - Инструкции организатор посылал исполнителю в Telegram, а сам накануне преступления выехал за пределы Украины для обеспечения алиби.

25-летний организатор, который наверняка является лишь еще одной цепочкой к реальному заказчику убийства депутата, вскоре может получить заочное уведомление о подозрении в организации убийства.

Напомним, 1 декабря, неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover, принадлежащий депутату Киевсовета Вячеславу Соболеву.

Однако вместо цели преступники убили 3-летнего сына политика - Александра. Маленький мальчик получил тяжелое ранение и умер по дороге в больницу.

В 17:15 в городе был введен план-перехват, полиция начала поиски злоумышленников. По сообщениям очевидцев, стрелявший скрылся на иномарке.

На следующий день полиция схватила предполагаемых убийц мальчика. Одним из задержанных оказался ветеран АТО Андрей Лаврега. Его напарником выступил сослуживец добровольца из батальона ДУК "Аратта" Евгений Семенов. Судьи посадили обоих подозреваемых под стражу без права выхода под залог.