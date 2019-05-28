В ЦИК говорят о срыве досрочных выборов в Раду

В ЦИК не уверены, что успеют к назначенной Зеленским дате

Хотя слухи о роспуске ВР и возможных досрочных выборах в парламент витали в обществе, к проведению голосования за несколько месяцев до срока никто особо не готовился. Хотя бы потому, что по закону раньше октября его быть не должно.

Заместитель главы ЦИК Евгений Радченко рассказал о возможном срыве досрочных выборов в Раду.

По словам чиновника, больше всего денег для проведения голосования нужно потратить на печать бюллетеней, которых уже к 21 июля необходимо завезти на участки без малого 60 миллионов штук. Цена печати составит более 290 миллионов гривен. Но проблема даже не в деньгах.

"Всех интересует вопрос избирательных бюллетеней. Это сложная процедура. И мы должны понимать, что бюллетеней должно быть примерно вдвое больше, чем на президентских выборах: по одномандатным округам - это более 30 миллионов бюллетеней, и выборы по общенациональному многомандатному избирательному округу - примерно та же цифра", - подчеркнул заместитель председателя ЦИК.

По словам Радченко, на предприятие, которое печатает бюллетени, ляжет невероятная нагрузка. А поскольку запускать производство до соответствующего разрешения центризбиркома нельзя, а заказать печать у нескольких предприятий незаконно, проблема вполне может возникнуть.

- На предприятии-изготовителе лежит такая нагрузка, которое просто невозможно выполнить, - подчеркнул Радченко. - Нам нужно время для подготовки к выборам. И успеть к 21 июля практически невозможно.

Напомним, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Законность этого решения весьма гибридна, поскольку руководствовался верховный главнокомандующий длительным отсутствием в парламенте коалиции. И хотя таковой по факту действительно не было, юридически ее роспуск произошел только перед инаугурацией, когда об этом объявил Андрей Парубий. Так что Конституционный суд, если будет исходить из норм закона, должен стать на сторону нардепов, которые и решили обжаловать решение главы государства. Правда, никаких гарантий, что служители Фемиды будут трактовать нормы закона именно так, как в нем прописано, нет.