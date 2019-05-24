При Зеленском получится: русские отправляют своих наблюдателей на выборы в ВР

Русские снова будут пачками щемиться в Украину

Российские террористы очень уж расчитывают на то, что их ватоголовые дипломаты и шпионы сумеют прорваться в нашу страну для участия в избирательном процессе в Верховную Раду девятого созыва.

Получится у них или нет, неизвестно, но во время президентской гонки нардепы, президент и министры поставили крест на стараниях боевиков отправить своих адептов на избирательные участки и в ЦИК.

Теперь же предстоит попытка номер два. Нет сомнений, что русские опять подадутся в списки БПИЧ/ОБСЕ, а также в другие международные организации, лишь бы заехать к нам в страну под видом легальных деятелей.

При этом в МИД РФ утверждают, что их представители вряд ли смогут в принципе проехать в нашу страну, поскольку для пограничников действует негласное правило не пускать русских. Тем не менее, надеются, что при новом президенте для них что-то поменяется.

Накануне президентских выборов Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, который не позволит гражданам государства-оккупанта быть наблюдателями на выборах в Украине.

Как известно, 11 февраля в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ официально заявили о том, что не будут рассматривать участие граждан страны-террориста в качестве наблюдателей России для наблюдения за президентскими выборами в Украине, но затем ОБСЕшники резко изменили свое решение.

Напомним, во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Законность этого решения весьма гибридна, поскольку руководствовался верховный главнокомандующий длительным отсутствием в парламенте коалиции. И хотя таковой по факту действительно не было, юридически ее роспуск произошел только перед инаугурацией, когда об этом объявил Андрей Парубий. Так что Конституционный суд, если будет исходить из норм закона, должен стать на сторону нардепов, которые и решили обжаловать решение главы государства. Правда, никаких гарантий, что служители Фемиды будут трактовать нормы закона именно так, как в нем прописано, нет.