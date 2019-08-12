В Черном море сгорело российское судно. И ушло на дно
В Черном море сгорело российское судно. И ушло на дно
В Черном море в районе Туапсе сгорело и затонуло российское судно. Пострадавших нет.
Об этом сообщают РосСМИ.
По данным источника, ЧП приключилось из-за возгорания двигателя.
"От оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Туапсинского района поступила информация о том, что в акватории Черного моря, на удалении 1,5 км от береговой линии поселка Джубга, по предварительным данным, произошло загорание двигателя рыболовецкого судна", - сообщают в МЧС России.
Все шесть человек экипажа спасены и доставлены на берег. Пострадавших нет.
Напомним, бомбардировщики РФ подлетели к США. Раскрыты детали.
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