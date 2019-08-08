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Бомбардировщики РФ подлетели к США. Раскрыты детали

22:42
Бомбардировщики РФ подлетели к США. Раскрыты детали - фото 1
Бомбардировщики РФ подлетели к США. Раскрыты детали

В четверг, 8 августа, американские истребители перехватили два российских бомбардировщика у берегов Аляски (США).

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Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD)

"Два истребителя F-22 и два CF-18 и самолеты поддержки с NORAD положительно идентифицировали и перехватили два бомбардировщика Ту-95 Bear вошли в зону идентификации ПВО Аляски и Канады", - говорится в в Twitter-сообщении командования.

Бомбардировщики РФ подлетели к США. Раскрыты детали - фото 185660

По данным источника, российские самолеты не успели нарушить американское воздушное пространство.

Отметим, что это уже не первый подобный случай. Так, в конце июля российские самолеты приблизились к границам Южной Кореи. Позже представителям Минобороны РФ пришлось извиняться за "технический сбой".

И все бы ничего, но подобные "сбои" уже слишком часто происходят с российской авиацией.

Напомнить, "Вернуть полеты в РФ": в сети появилась странная петиция.

"Вернуть полеты в РФ": появилась странная петиция
https://beztabu.net/novosti_t4952
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