В Черниговской области от коронавируса умер пытавшийся сбежать из больницы мужчина

От судьб ы не убежишь

В субботу он еще пытался сбежать из больницы, а в воскресенье, 5 апреля, мужчина уже никуда не торопится. Ибо умер.

В ночь с 3 на 4 апреля из Борзнянской центральной районной больницы пытался убежать мужчина, у которого клинически подтвержден COVID-19, говорится в сообщении Нацполиции.

Полицейские и медики совместными усилиями вернули пациента в больницу. Но лишь для того, чтобы 5 апреля он умер.

«С момента оставления места обсервации до возвращения назад мужчина с другими людьми не контактировал. Полицейские и медики были экипированы всеми надлежащими средствами индивидуальной защиты”, - особо подчеркивают копы, давая понять, что переживать не стоит.

Тем не менее, это первый смертельный случай в Черниговской области.

Всего в Черниговской области лабораторно подтверждены 7 случаев заболевания коронавирусом, более 1300 человек находятся в самоизоляции после возвращения из-за границы или контактов с теми, у кого подтвержден коронавирус. Два населенных пункта - село Комаровка Борзнянского района и город Корюковка - признаны очагами распространения инфекционного заболевания.

Всего в Украине уже более 1250 случаев заражение и 33 смерти (официально случай в Черниговской области еще не внесен в сводки, они будут обновлены в 22:00, так что, по официальным данным пока 32 летальных случая).