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В Чехии в масштабную ДТП попал автобус с заробитчанами, есть погибшие (ФОТО)

09:00
У водителя Renault не было шансов - фото 1
У водителя Renault не было шансов

На днях между городами Хрудим и Парубице произошла ужасная авария, в которой погибли возвращающиеся домой граждане Украины.

В результате столкновения микроавтобусов Renault Master і Ford Transit, погибли 21-летний водитель "француза" и его родной брат, который был пассажиром микроавтобуса.

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По данным местных СМИ, погибшие заробитчане были родом из села Суходол Рожнятовского района Ивано-Франковской области. У одного из погибших сиротами остались двое маленьких детей, у второго без отца остался взрослый ребёнок.

В Чехии в масштабную ДТП попал автобус с заробитчанами, есть погибшие (ФОТО) - фото 185669

Пострадали в ДТП и другие украинцы. Ещё одному брату погибших удалось выжить, как и ещё пятерым участникам аварии. Всех их госпитализировали.

В Чехии в масштабную ДТП попал автобус с заробитчанами, есть погибшие (ФОТО) - фото 185668

Полиция Чехии расследует все обстоятельства жуткой аварии.

По факту совершения смертельного ДТП открыто уголовное дело.

Как известно, на заработках в Чехии сейчас находится огромное количество украинцев, поскольку на 2019-й год правительство страны удвоило годовую квоту на прием наших сограждан на работу.

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Чехия ДТП погибшие Ивано-Франковская область Новости
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