Наводнение на Прикарпатье Карантин в Украине Яков Смолий война на Донбассе Досье

В центре Киева произошла массовая поножовщина, "полиция стояла и бездействовала"

Вчера, 14:24
В центре Киева произошла массовая поножовщина, "полиция стояла и бездействовала" - фото 1
В центре Киева произошла массовая поножовщина, "полиция стояла и бездействовала"

В субботу, 4 июля, в центре Киева произошла массовая драка, которая завершилась стрельбой и поножовщиной.

На Донетчине подралась сотня людей, полиция открыла стрельбу

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на несколько источников.

По версии полиции, конфликт возник на ул. Басейной между двумя компаниями отдыхающих. Со временем он перерос в стрельбу и поножовщину.

В результате инцидента одна из участниц происшествия получила касательное ранение ноги, врачи оказали ей помощь на месте ЧП. Кроме того, двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы в больницу.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия в Печерское управление полиции доставили 10 человек. С места происшествия эксперты изъяли стартовый пистолет и гильзу, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу.

И это не все

Согласно информации из других источников, первоначально основными участниками конфликта были турки и арабы. Позже в противостояние вмешался один из киевлян. Результат плачевен: юному человеку перерезали горло. После того, как кто-то вызвал правоохранителей и скорую, конфликт на некоторое время утих, однако в 6-7 часов утра он возобновился с новой силой.

В центре Киева произошла массовая поножовщина, 'полиция стояла и бездействовала' - фото 202285

Полиция при этом стояла в стороне и бездействовала и "ждала пока застрелят кого-то". Немного погодя правоохранители все же вспомнили о своих обязанностях и задержали некоторых участников конфликта.

По факту происшествия открыто уголовное производство ( ч. 4 ст. 296 УКУ "Хулиганство"). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове на "Барабашово" предприниматели устроили стрельбу, драки и пожар (ВИДЕО).

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Национальная полиция Киев Новости Украина
Без табу
Другое на тему
Массовый мордобой в Киеве: Полиция нашла "крайних" - фото 1
Массовый мордобой в Киеве: Полиция нашла "крайних"
Вчера, 19:02
Зеленский оправдался за давления на Смолия - фото 1
Зеленский оправдался за "давление" на Смолия
Вчера, 15:09
За сутки COVID-19 подкосил больше 900 украинцев – статистика МОЗУ - фото 1
За сутки COVID-19 подкосил больше 900 украинцев – статистика МОЗУ
Вчера, 10:44
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30