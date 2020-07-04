В центре Киева произошла массовая поножовщина, "полиция стояла и бездействовала"

В центре Киева произошла массовая поножовщина, "полиция стояла и бездействовала"

В субботу, 4 июля, в центре Киева произошла массовая драка, которая завершилась стрельбой и поножовщиной.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на несколько источников.

По версии полиции, конфликт возник на ул. Басейной между двумя компаниями отдыхающих. Со временем он перерос в стрельбу и поножовщину.

В результате инцидента одна из участниц происшествия получила касательное ранение ноги, врачи оказали ей помощь на месте ЧП. Кроме того, двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы в больницу.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия в Печерское управление полиции доставили 10 человек. С места происшествия эксперты изъяли стартовый пистолет и гильзу, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу.

И это не все

Согласно информации из других источников, первоначально основными участниками конфликта были турки и арабы. Позже в противостояние вмешался один из киевлян. Результат плачевен: юному человеку перерезали горло. После того, как кто-то вызвал правоохранителей и скорую, конфликт на некоторое время утих, однако в 6-7 часов утра он возобновился с новой силой.

Полиция при этом стояла в стороне и бездействовала и "ждала пока застрелят кого-то". Немного погодя правоохранители все же вспомнили о своих обязанностях и задержали некоторых участников конфликта.

По факту происшествия открыто уголовное производство ( ч. 4 ст. 296 УКУ "Хулиганство"). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.

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