На Донетчине подралась сотня людей, полиция открыла стрельбу

На Донетчине подралась сотня людей, полиция открыла стрельбу

В воскресенье, 19 апреля, в Новотроицком Донецкой области произошла массовая драка. В ответ полиция открыла стрельбу.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

Причиной конфликта стали неприязненные отношение нескольких жителей поселка. После начала драки на место инцидента выехала полиция. Злоумышленники пытались перевернуть транспортные средства, стоявшие неподалеку. В ответ полицейские были вынуждены сделать несколько выстрелов в воздух, а также вызвать подкрепление.

По факту происшествия возбуждено два уголовных производства с предварительной квалификацией по ч. 1 ч. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") и ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Деснянском районе Киева боевик "ДНР" из группировки ОПЛОТ подстрелил полицейского. Позже террорист был задержан. О том, как это было читайте по ссылке.