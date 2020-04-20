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На Донетчине подралась сотня людей, полиция открыла стрельбу

20:30
На Донетчине подралась сотня людей, полиция открыла стрельбу - фото 1
На Донетчине подралась сотня людей, полиция открыла стрельбу

В воскресенье, 19 апреля, в Новотроицком Донецкой области произошла массовая драка. В ответ полиция открыла стрельбу.

В Одессе произошла стрельба, есть пострадавший

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

Причиной конфликта стали неприязненные отношение нескольких жителей поселка. После начала драки на место инцидента выехала полиция. Злоумышленники пытались перевернуть транспортные средства, стоявшие неподалеку. В ответ полицейские были вынуждены сделать несколько выстрелов в воздух, а также вызвать подкрепление.

По факту происшествия возбуждено два уголовных производства с предварительной квалификацией по ч. 1 ч. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") и ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Деснянском районе Киева боевик "ДНР" из группировки ОПЛОТ подстрелил полицейского. Позже террорист был задержан. О том, как это было читайте по ссылке.

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драка Национальная полиция Новости Украина
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