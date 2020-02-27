В Харькове на "Барабашово" предприниматели устроили стрельбу, драки и пожар (ВИДЕО)

На "Барабашово" сегодня жарко

Днем в четверг, 27 февраля, на территории огромнейшего торгового центра в Харькове произошли масштабные столкновения бизнесменов с бойцами муниципальной охраны. Последних на Барабашово пригнали для прикрытия работы коммунальщиков.

Местные власти задумали проложить дорогу от микрорайона Салтовка к центру города, но для этого нужно снести арку на въезде в рынок.

Предпринимателям идея сноса не понравилась, поскольку у многих из них у нее находятся нелегальные торговые точки. Поэтому защищать свой бизнес они нагнали сотрудников частных охранных фирм, да и сами также прибыли на место. Разумеется, не с пустыми руками.

Как утверждают очевидцы произошедшего, агрессивно настроенные защитники арки постарались выставить кордон и не пустить коммунальщиков на территорию, но мешать им стали представители муниципальной охраны.

В итоге согнанные предпринимателями "титушки" начали активно использовать газовые баллончики, стрелять из травматических пистолетов и применили пиротехнику. От последнего на месте стычек начался пожар.

По официальным данным, в ходе беспорядков постарадали как минимум четыре человека. Их с ожогами разной степени тяжести везут в больницу.

Смотрите видео столкновений на рынке "Барабашово" онлайн: