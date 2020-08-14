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В Киеве легковушка на большой скорости влетела в кофейный МАФ (ВИДЕО)

12:00
Водитель "Мазды" получил серьезные травмы - фото 1
Водитель "Мазды" получил серьезные травмы

Днем в пятницу, 14 августа, на Днепровской набережной произошло жуткое ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения Mazda вылетела с проезжей части и на полном ходу ушла в кофейный ларек.

Благодаря тому, что МАФ стоял на остановке, он прикрыл от удара находящихся там людей, иначе количество пострадавших могло быть куда большим.

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Как утверждают очевидцы событий, в "Мазду" влетела другая машина, водитель которой хотел перестроиться и зацепил ее.

В итоге синяя машина с госномером AA4209XB протаранила стеклянную стену ларька. К счастью, внутри кроме продавца никого не было. Водитель Mazda получил серьезные травмы. В критическом состоянии его забрали в больницу врачи "скорой". Кроме него в ДТП пострадал лишь бариста, которому осколки стекла порезали руку.

На месте ЧП работают сотрудники полиции и следователи, которые установят все причины случившегося. По факту аварии открыто уголовное дело. Точную квалификацию случившегося правоохранители смогут дать после того, как станет понятно, насколько серьезные травмы получил водитель "Мазды".

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