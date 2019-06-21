В Борисполь прелетели ирландцы-поклонники "ДНР"

Бориспольские пограничники депортировали ватных ирландцев

Вечером в четверг, 20 июня, бойцы ГПСУ, несущие службу в международном аэропорту "Борисполь" столкнулись с весьма необычными пассажирами - пособниками России с гражданством Ирландии.

По данным правоохранителей, двое граждан Ирландии как только спустились с трапа в "Борисполе", достали сепарские ленты и российскую символику.

С криками "ДНР", вперед" ватные иностранцы шуровали к пунктам пограничного контроля. Но им не пришлось стоять в очередях, поскольку добрые бойцы ГПСУ решили провести провокаторов лично, без пребывания у окошка с улыбчивыми пограничниками.

Как оказалось, двое мужчин прилетели в Украину под видом туристов. Один из них якобы собирался встретиться с девушкой из Киева, но дозвониться ей он как-то не смог.

А вот почему любители Путина притащили с собой триколор, георгиевские ленты, а также нацепили на себя футболки с символикой террористов, остается загадкой.

Впрочем, разгадывать ее правоохранители не стали, поэтому просто досмотрели багаж провокаторов, обнаружили в нем кучу пропагандистских материалов и отправили ватников обратно.

Разумеется, при этом адептам "ДНР" поставили в паспорта печать о запрете на въезд в Украину в течение следующих трех лет.

Впрочем, если адепты "русского мира" сумеют накатать иск в Печерский районный суд, они без проблем смогут доказать, что три года уже прошло и снова попытать счастья в попытке прорваться в Украину.