В больнице Сумской области сразу после крутого ремонта рухнул потолок (ВИДЕО)

Только отремонтированное помещение изобилует факапами рабочих

В ортопедо-травматологическом отделении районной больницы Ахтырки умудрились жутко накосячить при освоении бюджета, выделенного на капитальный ремонт помещения. Только лишь подрядчики завершили с масштабными работами, как в здании тут же рухнул потолок.

Эпичности ситуации придает и то, как сделали ремонт не только потолка, но и всего здания в целом.

К примеру, пол выложили гладкой как стекло плиткой, из-за чего люди с поломанными ногами нередко поскальзываются и падают, металлические двери изолируют посторонние звуки, так что медсестру или врача позвать пациенты просто не могут. Более того, больным на инвалидных креслах избавили от возможности сходить в туалет за счет создания узких проходов, а на каждой из дверей установили металлические порожки, через которые просто невозможно перевезти людей на каталках.

Что же касается самого потолка, то сегодня ночью прямо на пол рухнуло примерно 10 квадратных метров перекрытия. Чудом никто не пострадал, но врачи уверены, что подобные ЧП будут происходить и в дальнейшем. Ведь сделали ремонт крайне некачественно.

Примечательно, что на ремонтные работы втулили без малого 70 миллионов. Подрядчиков искали силами областной власти, а местные чиновники даже не заключали ни с кем договор.