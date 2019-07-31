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Под Днепром в школе масштабно обвалилась крыша, которую ремонтировали в 2015-м (ВИДЕО)

17:40
Тонны бетона рухнули на ступеньки центрального входа в школу в Каменском - фото 1
Тонны бетона рухнули на ступеньки центрального входа в школу в Каменском

Ужасное ЧП, которое могло завершиться гибелью десятков учеников, если бы не случилось в летнее время, произошло на днях в Каменском Днепропетровской области. Многотонный бетонный карниз школы №20 рухнул вниз, разрушив порог и навес у входа в заведение.

Бетонные обломки вывозили тремя грузовиками - настолько масштабным было разрушение.

Родители и школьники устроили массовое побоище во время выпускного

В момент инцидента, как утверждают работники школы, в здании была только уборщица. И она, к счастью, не пострадала.

В то же время родители учеников всерьез побаиваются отправлять своих детей на учебу 1 сентября. Ведь случись это во время занятий, жертвы были бы неминуемы.

- Если бы это было первое сентября, это была бы страшная трагедия. То есть реально, - чистое везение, - отметил отец одной из школьниц.

По данным местных СМИ, капитальный ремонт крыши проводили в школе четыре года назад. Правда, на деле он оказался косметическим. Упавший навес обнажил трухлявые балки и старый бетон.

При этом директор школы Ирина Гончарук утверждает, что ничего не знала о состоянии крыши. Хотя зданию и стукнуло под 80, проверок кровли перед началом года никогда не проводили.

В мэрии же обещают восстановить и фасад, и крышу школы к 1 сентября. Но подрядчиков, которые вели работы в 2015-м, ищут для привлечения к ответственности.

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Новости Украина
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