В Bellingcat раскопали подробности работы третьего фигуранта дела Скрипаля

Журналисты отследили перемещения ГРУшника Дениса Сергеева

Генерал-майор российского ГРУ Денис Сергеев не только курировал спецоперацию по ликвидации шпиона-перебежчика, но и несколько лет готовился к покушению. Засветился спецслужбист-преступник во многих странах ЕС.

По данным расследования сообщества журналистов Bellingcat в 2016-2018 году генерал-майор из Москвы летал в Швейцарию без малого пять раз.

Пользовался он документами, выданными на имя Сергея Федотова.

Первый полет шпиона состоялся в Цюрих. Там Сергеев налаживал связи с чиновниками, чтобы узнать, какую именно информацию мог передать Скрипаль их спецслужбам. После окончания командировки генерал-майора сменили его приспешники - Мишкин и Чепига.

В октябре 2017 года Сергеев побывал в Лозанне и заходил в штаб-квартиру Всемирного антидопингового агентства и его лаборатории. Причины этому ясны: ГРУшник выполнял задание, связанное с государственной программой РФ по употреблению допинга на международных соревнованиях. Спустя пару месяцев у командира прошла встреча с "Петровым и Бошировым".

Находился в Женеве террорист и в 2018 году. Тогда в ходе командировки он 14 раз созванивался со своим куратором из ставки. С тем самым, который из Москвы руководил операцией по отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.

Через два месяца после визита Сергеева в Швейцарию русские и применили нервно-паралитическое вещество "Новичок".

Напомним, бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в торговом центре The Maltings в Солсбери. Великобритания обвинила Россию в причастности к этому инциденту.