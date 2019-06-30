Стало известно имя генерала ГРУ, который командовал Петровым и Бошировым

Старое фото генерала ГРУ Сергеева

Руководитель операции российской разведки по отравлению Сергея Скрипаля находился в Лондоне и управлял совершением военного преступления в Солсбери оттуда.

По данным источников издания BBC, британские следователи выяснили фамилию и имя еще одного ГРУшника, причастного к использованию химического оружия в Солсбери.

Им оказался генерал-майор Главного управления генерального штаба РФ Денис Сергеев.

Родившийся в 1973-м году террорист окончил Екатеринбургское суворовское училище в1990-м, а потом поехал в Москву где учился в Военной академии минобороны РФ, которое считается кузницей кадров для российской военной разведки.

Оперативный псевдоним ГРУшника - Федотов. Именно под этой фамилией он дважды летал в Великобританию в 2016 и 2017 годах. Предпоследняя его поездка совпала с датами прбывания в стране полковника Александра Мышкина, который был непосредственным исполнителем военного преступления.

Перед атакой в Солсбери Сергеев прилетел в Хитроу 2 марта, а улетел в Москву он 4, сразу после нанесения "Новичка" на ручку входной двери Скрипалей.

Жил генерал отдельно от своих подчиненных. Он снял жилье у вокзала Паддингтон, а "Петров" и "Боширов" тусили в одноместном номере в гостинице Боу.

Напомним, бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в торговом центре The Maltings в Солсбери. Великобритания обвинила Россию в причастности к этому инциденту.

Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок".