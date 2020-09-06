В аэропорту Львова из-за дебильно прописанных правил застряли 10 иностранцев

Иностранцев не пропускали в страну до вмешательства Киева

Умение представителей Зе команды реализовывать свои юридические знания так, чтобы любая инициатива могла быть двояко истолкована, можно считать воистину невероятным. Именно из-за полного провала формулировок да и вообще не к месту принятому запрету на въезд иностранцев, и произошел печальный казус.

Прописывая идиотский запрет на посещение Украины граждан других стран, представители Кабмина впихнули в исключения детей украинцев. Но при этом никак не конкретизировали этот пункт.

Теперь же, когда в аэропорту Львова почти сутки назад приземлился борт с 10 гражданами США, Германии и Канады, которые прилетели к родителям, их не пустили в страну. Представители государственной пограничной службы объявили иностранцам, что они уже не являются детьми, поскольку в юридическом представлении охранников границы таковыми могут считаться люди до 18 лет.

Технически в постановлении Кабинета министров, на которое ссылаются подчиненные Авакова, ни слова о возрасте детей не указано.

У пассажиров, которые оказались заблокированными в воздушной гавани, присутствуют все необходимые для пересечения границы документы: свидетельства о рождении, о браке, копии паспортов родителей и медицинские страховки.

На странице же ГПСУ в соцсети пояснили, что "дети граждан Украины, которым откроют границу, должны быть иностранцами моложе 18 лет, при наличии документов, подтверждающих данный факт".

Таким образом, во Львовском аэропорту туристы проторчали до тих пор, пока скандал вокруг идиотского трактования карантинных норм не дошли до Киева. Сегодня по прямой указке из столицы иностранцев пропустили через границу.

Как известно, запрет въезда для иностранцев был внедрен воспаленными разумами правительства якобы для стабилизации ситуации с распространением коронавируса. При этом болезнью каждый день только по официальным данным заражаются по две с лишним тысячи человек и иностранцы тут абсолютно не при чем.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.