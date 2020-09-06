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В Умани уже нашли зараженных COVID-19 хасидов, больницы переполнены

13:00
Хасиды уже начали распространять COVID-19 в Умани - фото 1
Хасиды уже начали распространять COVID-19 в Умани

Инфекционные отделения медицинских учреждений Умани, куда вопреки всем запретам правительства массово съехались хасиды, уже забиты сверх нормы. При этом в минздраве к подобной ситуации даже близко не готовились.

Как заявил в воскресенье, 6 сентября, мэр Умани Александр Цебрий, инфекционка, куда должны свозить зараженных из самого города и прилегающих к нему районов расчитана всего на 35 коек.

Десятки хасидов с боем прорвались в Умань (ВИДЕО)

Более того, только 14 из них расположены в боксах и пригодны для лечения инфицированных. Госпитализировать же людей с подтвержденным диагнозом коронавируса с другими пациентами никак нельзя.

- На 14 коек у нас 18 больных. Наше инфекционное отделение переполнено, - отметил городской голова. - Страшно даже представить ситуацию, когда в городе может произойти вспышка коронавируса. А у некоторых паломников уже обнаружили COVID-19. Контактировали они с огромным количеством людей.

Объяснить то, что больше чем за полгода карантина на город, в котором насчитывают больше 80 тысяч жителей, выделены только 35 койкомест, невозможно. Фактически это показатель отсутствия вообще какой-либо подготовки властей к пандемии, что сейчас выливается в неспособность медицинской системы оказывать помощь больным.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

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