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Уже никто никуда не идет: Порошенко ответил Зеленскому

10 мая, 20:39
Порошенко не хочет уходить - фото 1
Порошенко не хочет уходить / 112 Украина

Администрация президента Порошенко отреагировала на жесткое заявление президента Зеленского, однако, похоже, не поняла его, решив поиграть мускулами.

Ответ написан не прямой речью, а от усовной команды Порошенко, что ставит под сомнение то, знает ли действующий президент и гарант о том, что вообще происходит.

Спичрайтеры Порошенко решили проигнорировать суть послания Зеленского, в котором тот фактически обвинил "папередника" в саботаже и угрозе национальной безопасности, а сосредоточился на метафоре с египетским отелем.

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Вокруг этого и был построен ответ президента президенту. Видно, что спичрайтеры главы страны спешили и хотели ответить оперативно, конечно, в ущерб качеству.

"Украина - это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому. Передача власти - это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно европейской традиции, так как это принято в демократических странах", - говорится в заявлении Администрации президента.

С этими словами сложно спорить, вожможно, Зеленскому нужно было сказать не про египетский, а мальдивский отель, куда семья президента Порошенко тайно летала, бросив все дела, зимой 2018 года.

А дальше просто издевательский пассаж с намеком, что президент Порошенко приложит все силы, чтобы отсрочить инаугурацию Зеленского, чтобы вершить свои "делишки":

"Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится и к выбору украинцев, и позиции высшего законодательного органа. Для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная Рада, поскольку это относится к ее компетенции".

В АП напомнили, что вплоть до момента инаугурации Зеленского действующим президентом остается Порошенко, поэтому он «несет ответственность за ситуацию в стране» и намекнули, что вопрос нужно решать непосредственно с действующим гарантом под видом обсуждения «важных вопросов жизнедеятельности страны, равно как и любых других вопросов, связанных с передачей полномочий и ответственности».

В конце авторы "ответа" не удержались от пикировок и напоминания о бизнес-ангеле Зеленского: «В команде Петра Порошенко не принимают никаких претензий о якобы затягивании инаугурации. В то же время считают положительным сам факт того, что избранный президент нарушил, наконец, монополию Игоря Коломойского на публичное формирование повестки дня и хотя бы в чем-то продемонстрировал свою позицию ... Возможно, даже без консультаций с их общим адвокатом».

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Петр Порошенко Владимир Зеленский инаугурация Новости Политика
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