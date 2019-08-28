Уже не 73%: Народ оценил работу Зеленского - ФОТО

Уже не 73%: Народ оценил работу Зеленского - ФОТО

Социологи Фонда "Демократические инициативы" провели опрос среди украинцев о работе Владимира Зеленского. Как и ранее, процент поддержки действий президента все еще достаточно высок.

По данным источника, гаранту полностью доверяет 38, 8 % украинцев, преимущественно доверяет – 31.3 %, не доверяет – 7, 9%, преимущественно не доверяет – 9,1%

Отметим, что сравнивая рейтинг Зеленского с уровнем поддержки других деятелей политикума, можно сделать вывод, что он все еще самый любимый политик украинцев.

Надолго ли – покажет время.

Интересно, что если Зеленскому симпатизирует 70 % опрошенных, то в случае с недоверием Петру Порошенко выходят как раз те самые пресловутые 73% Совпадение?

Напомним, Зеленый Кабмин: известно, кто возглавит министерства - ФОТО.