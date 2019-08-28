Владимир Зеленский Кирилл Вышинский Алексей Гончарук Андрей Богдан война на Донбассе

Уже не 73%: Народ оценил работу Зеленского - ФОТО

13:55
Уже не 73%: Народ оценил работу Зеленского - ФОТО - фото 1
Уже не 73%: Народ оценил работу Зеленского - ФОТО

Социологи Фонда "Демократические инициативы" провели опрос среди украинцев о работе Владимира Зеленского. Как и ранее, процент поддержки действий президента все еще достаточно высок.

От булавы до шаурмы: 100 дней Зеленского в ФОТО

По данным источника, гаранту полностью доверяет 38, 8 % украинцев, преимущественно доверяет – 31.3 %, не доверяет – 7, 9%, преимущественно не доверяет – 9,1%

Отметим, что сравнивая рейтинг Зеленского с уровнем поддержки других деятелей политикума, можно сделать вывод, что он все еще самый любимый политик украинцев.

Уже не 73%: Народ оценил работу Зеленского - ФОТО - фото 186693

Надолго ли – покажет время.

Интересно, что если Зеленскому симпатизирует 70 % опрошенных, то в случае с недоверием Петру Порошенко выходят как раз те самые пресловутые 73% Совпадение?

Напомним, Зеленый Кабмин: известно, кто возглавит министерства - ФОТО.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Зеленский социология Петр Порошенко Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Новый глава МВД: Коломойский назвал "замену" Авакову - фото 1
Коломойский назвал "замену" Авакову
15:00
Кирилла Вышинского отпустили на волю. Но есть нюанс - ВИДЕО - фото 1
Кирилла Вышинского отпустили на волю. Но есть нюанс - ВИДЕО
12:11
Шуфрич взялся за СМИ: Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 1
Шуфрич взялся за СМИ: Сеть разорвало от МЕМОВ
11:06
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Загрузка...