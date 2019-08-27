От булавы до шаурмы: 100 дней Зеленского в ФОТО

От булавы до шаурмы: 100 дней Зеленского в ФОТО

20 мая шоумен Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины. С тех пор прошло 100 дней – незначительный срок для истории, но богатый на события. Собрали для вас самые яркие фото за этот период.

20 мая 2019 г. Владимир Зеленский принял присягу президента и произнес пафосную речь. "Весело было", - отметил Парубий. Но дальше было не до шуток.

Начались трудовые будни. С шаурмой...

...с главами других государств.

...и близкими друзьями.