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От булавы до шаурмы: 100 дней Зеленского в ФОТО

15:02
От булавы до шаурмы: 100 дней Зеленского в ФОТО - фото 1
От булавы до шаурмы: 100 дней Зеленского в ФОТО

20 мая шоумен Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины. С тех пор прошло 100 дней – незначительный срок для истории, но богатый на события. Собрали для вас самые яркие фото за этот период.

У Зеленского похвастались успехами. Чем ему гордиться?

20 мая 2019 г. Владимир Зеленский принял присягу президента и произнес пафосную речь. "Весело было", - отметил Парубий. Но дальше было не до шуток.

От булавы до шаурмы: 100 дней Зеленского в ФОТО - фото 186601

Начались трудовые будни. С шаурмой...

От булавы до шаурмы: 100 дней Зеленского в ФОТО - фото 186602

...с главами других государств.

От булавы до шаурмы: 100 дней Зеленского в ФОТО - фото 186600
...и близкими друзьями.
От булавы до шаурмы: 100 дней Зеленского в ФОТО - фото 186603
..с семьей.
От булавы до шаурмы: 100 дней Зеленского в ФОТО - фото 186613
Но изредка приходилось ставить на место "чертей".
От булавы до шаурмы: 100 дней Зеленского в ФОТО - фото 186604
Проверять обстановку.
От булавы до шаурмы: 100 дней Зеленского в ФОТО - фото 186610
А потом идти снова отдыхать.
От булавы до шаурмы: 100 дней Зеленского в ФОТО - фото 186607
Интересно, какое место займет Зеленский среди президентов Украины?
От булавы до шаурмы: 100 дней Зеленского в ФОТО - фото 186611
Покажет будущее.
Напомним, Зеленский президент: что станет с Украиной.
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Владимир Зеленский Офис Президента Новости Украина
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