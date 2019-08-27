От булавы до шаурмы: 100 дней Зеленского в ФОТО
От булавы до шаурмы: 100 дней Зеленского в ФОТО
20 мая шоумен Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины. С тех пор прошло 100 дней – незначительный срок для истории, но богатый на события. Собрали для вас самые яркие фото за этот период.
20 мая 2019 г. Владимир Зеленский принял присягу президента и произнес пафосную речь. "Весело было", - отметил Парубий. Но дальше было не до шуток.
Начались трудовые будни. С шаурмой...
...с главами других государств.
...и близкими друзьями.
..с семьей.
Но изредка приходилось ставить на место "чертей".
Проверять обстановку.
А потом идти снова отдыхать.
Интересно, какое место займет Зеленский среди президентов Украины?
Покажет будущее.
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