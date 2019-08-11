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Уже готов: экс-нардеп Онищенко анонсировал приезд в Украину

10:00
Онищенко уже готов вернуться - фото 1
Онищенко уже готов вернуться

Бывший народный депутат, которого поймали на махинациях с хищениями миллиардов гривен, сумел бросить тень на Петра Порошенко в своих многочисленных интервью, а после смены президента заспешил в Украину.

Правда, экс-нардеп не примчался в страну как Игорь Коломойский или Андрей Портнов, которые имели гарантии того, что их не будут сажать за совершенные преступления.

Онищенко в ночь перед выборами сняли с голосования

Онищенко, судя по всему, не слишком понимал, отправят ли его в СИЗО по прибытию в Киев, или нет.

Теперь же, бывший нардеп заявил журналистам, что таки собирается возвращаться "для того, чтобы доказать невиновность".

- Я готов вернуться в Киев и в принципе планирую вернуться в столицу. Единственное, что мне не хотелось, чтобы во всей этой истории мной торговали. Я хотел приехать и там нормально заниматься, и приходить в суд, доказывать свою невиновность, я знаю, что я выйду из этой ситуации, потому что все дело сфабриковано, - заявил злоумышленник.

Слить дело Онищенко, в принципе, может. Детективы НАБУ, которые несколько лет расследуют его преступления, к успеху не пришли, потеряли кучу вещдоков и так и не смогли передать производство в суд.

Онищенко же хотел получить снятую с него депутатскую неприкосновенность и пытался попасть в Раду девятого созыва. Правда, сначала ЦИК отказывала ему в регистрации, поскольку тот несколько лет кряду не живет в Украине, но суды постоянно обязывали допустить зашкваренного персонажа на выборы. Мол, он "учился верховой езде", а не просто так из страны спетлял.

В итоге на выборы Онищенко так и не был допущен, но с правоохранительной системой, видимо, порешал.

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