Онищенко в ночь перед выборами сняли с голосования

Онищенко сняли с выборов

Беглый коневод и "наездник" Александр Онищенко все же не участвует в выборах в качестве кандидата в народные депутаты. Обвиняемого в причастности к хищениям миллиардов не допустили к избирательному процессу в ночь на воскресенье, 21 июля.

Почти до утра решали судьбу объявленного в розыск и получившего убежище в Испании Александра Онищенко в Верховном суде.

В итоге при рассмотрении апелляции ЦИК служители Фемиды сумели признать, что отмазки махинатора-беглеца о том, что он якобы не жил в Украине пять лет из-за обучения конному спорту в качестве наездника, являются бредовыми и ничтожными. Очень жаль, что никакого покарания не получат владелец и руководители детской школы верховой езды "Конюшня Бутенко", которые и выписывали фиктивную справку, подтверждающую "отправку Онищенко на курсы".

"Решением Верховного Суда от 21 июля 2019 года апелляционную жалобу Комиссии на решение Шестого апелляционного административного суда от 17 июля 2019 года, которым ЦИК обязали зарегистрировать Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты в окружной избирательный округ №93, удовлетворено. Упомянутое решение Шестого апелляционного административного суда отменено", - отметили в ведомстве.

Как известно, Онищенко обвиняют в создании масштабной коррупционной схемы по уклонению от уплаты налогов и перепродаже топлива компании "Укргазвыдобування".

По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен.

Сбежав из страны, нардеп начал сыпать обвинениями в коррупции в адрес Петра Порошенко. И хотя ни одного доказательства он не привел, звучащие со всех сторон рассказы о "барыге" и "мародере" привели к полному провалу экс-президента на выборах. А Коломойский, Портнов и прочие деятели, потопив оппонента, вернулись в Украину, где сразу же начали отыгрываться перед уже бывшими властями. Онищенко же вернуться так легко не получилось - все же он является фигурантом очень громкого дела. Поэтому злоумышленник избрал для себя другой путь - снова стать нардепом и обрести неприкосновенность. Но этому быть не суждено.