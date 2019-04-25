Узбекистан запретит георгиевские ленточки

20:24 25 апреля,

Узбекистан запретит георгиевские ленточки

Следом за Украиной еще одна страна засомневалась в необходимости "георгиевской" атрибутики. К нашему удивлению, ею оказался Узбекистан.

С предложением запретить георгиевские ленты выступил премьер страны Абдулла Арипов.

Глава правительства поручил изготовить, а после и раздать 100 тысяч лент в расцветке узбекского флага. Акцию изо всех сил будут продвигать в Facebook. Поддержкой "антигеоргиевской" кампании займутся певцы, спортсмены, актеры и юмористы.

Премьер страны Абдулла Арипов

"Это мероприятие неофициальное, поэтому оно должно искренне объединять людей", - заявил глава правительства.

Вполне ожидаемо, что эта новость не оставила равнодушными обычных россиян. А вот реакции российских властей пока не последовало. Но мы знаем, она будет вполне себе предсказуемой.

Напомним, чиновницу одного из райсоветов Кривого Рога уволили в связи с исполнением на торжественном мероприятии 9 мая песни о российских солдатах в Сирии.

"По данным органа самоуправления, с должности была уволена заведующая отделом культуры райсовета Валентина Игнатова", - говорится в сообщении.

На 9 мая песню "Верните память", посвященную солдатам РФ в Сирии, исполнили еще в двух районах города - Металлургическом и Саксаганском. В одном из них ее перевели на украинский язык.

Отметим, на церемонии возложения цветов к братской могиле ветеранам спели песню, автором которой является спикер российского МИДа Мария Захарова. За выступлением наблюдали мэр города, чиновники, ветераны и школьники.

Во время исполнения песни "Верните память" в Кривом Роге также выступали девушки в костюмах с библейскими мотивами и с головными уборами.