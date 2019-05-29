Ушедший от Ляшко Мосийчук пришел на прямой эфир в стельку пьяным (ВИДЕО)

Мосийчук пришел в студию вдрабадан

Покинувший "Радикальную партию" народный депутат Игорь Мосийчук оценил происходящее в стране как "начало хаоса". По сему поводу, наверное, и напился.

Вечером во вторник, 28 мая, одиозный политик пришел на эфир телеканала Zik в совершенно "убитом" состоянии.

В течение 39 минут, пока шла передача Vox Populi, Мосийчук боролся со сном и пытался хотя бы приблизительно улавливать суть происходящего. Давалось ему это с большим трудом.

То, то скандальный нардеп пришел в студию пьяным, сразу же заметили зрители, которые начали звонить на эфир и задавать соответствующие вопросы.

- По моему мнению Мосийчук находится в нетрезвом состоянии у вас в студии, - заявил по телефону один из зрителей, на что услышал эпичный ответ "Я нахожусь в том состоянии, в каком я есть".

Чуть позже радикал-перебежчик назвал всех упомянувших о пьяном госте "уродами", а также рассказал, как эти звонки "направляются из центра".

После таких ругательств нардепа, ведущий попросил уважать зрителей, но Мосийчука уже было не остановить:

"Просто человек позвонил, сказал, вы там такой сякой. Я скажу откуда, его попросили позвонить, чтобы дискредитировать меня. Вот и все".

Смотрите эфир с пьяным Мосийчуком онлайн:

Мосийчук - известный маргинальный политик, до встречи с Ляшко его главным достижением было участие в карго-теракте так называемых “васильковских террористов”. Из-за чего и был провозглашен борцом с режимом и страдальцем. Собственно. из-за этого Мосийчук и был принял в ряды ляшковцев. Агрессия России против Украины стала звездным часом Мосийчуком - он понял, что патриотизм можно монетизировать, а потому умело манипулировал доверием простых людей. Сколотив отряды молодых ребят и внушив им, что они сражаются за родину, он занялся мародерством и грабежом. Позднее, уже став народным депутатом, Мосийчук занялся коррупцией и “решением вопросов”, но поскольку таким образом он ступил на чужое поле - быстро был низложен и схвачен. С Мосийчука сняли депутатскую неприкосновенность и отдали под суд, однако из-за криворуких прокуроров и коррумпированных судов в тюрьму нардеп не сел и вскоре вновь вернулся к работе.

После этого Мосийчук уже исполнял роль верного пса Ляшко и лишь изредка отклонялся от курса лидера. Падение рейтингов “радикалов” и угроза непопадания РПЛ в новую Раду сделали Мосийчука смелее и он решился на развод.