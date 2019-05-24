От Ляшко сбежал главный клоун

Цирк уехал, но клоуну придется остаться / Пресс-служба депутата

Партия главного клоуна украинской политики Олега Ляшко с недавних пор осиротела. В пятницу, 24 мая, стало известно, что ряды “Радикалов” покидает одиозный подручный Ляшко и второй по популярности человек.

Это бодипозитивный скандалист и депутат-истеричка Игорь Мосийчук. О расставании с Мосийчуком заявил сам Ляшко в эфире одного из ток-шоу на ТВ.

Депутат заявил, что сегодня он имел беседу с Мосийчуком, по итогам которой они решили расстаться. Ляшко не был бы Ляшко, если бы удержался от животных сравнений, а потому резюмировал уход Мосийчука народной мудростью - “Баба с воза - кобыле легче”.

Мосийчук - известный маргинальный политик, до встречи с Ляшко его главным достижением было участие в карго-теракте так называемых “васильковских террористов”. Из-за чего и был провозглашен борцом с режимом и страдальцем. Собственно. из-за этого Мосийчук и был принял в ряды ляшковцев. Агрессия России против Украины стала звездным часом Мосийчуком - он понял, что патриотизм можно монетизировать, а потому умело манипулировал доверием простых людей. Сколотив отряды молодых ребят и внушив им, что они сражаются за родину, он занялся мародерством и грабежом. Позднее, уже став народным депутатом, Мосийчук занялся коррупцией и “решением вопросов”, но поскольку таким образом он ступил на чужое поле - быстро был низложен и схвачен. С Мосийчука сняли депутатскую неприкосновенность и отдали под суд, однако из-за криворуких прокуроров и коррумпированных судов в тюрьму нардеп не сел и вскоре вновь вернулся к работе.

После этого Мосийчук уже исполнял роль верного пса Ляшко и лишь изредка отклонялся от курса лидера. Падение рейтингов “радикалов” и угроза непопадания РПЛ в новую Раду сделали Мосийчука смелее и он решился на развод.

Сам Мосийчук прокомментировал ситуацию на удивление толерантно, назвав главной причиной - идиологические расхождения. Ну-ну.