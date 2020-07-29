Уровень заболеваемости на COVID в Украине вырос втрое

Уровень заболеваемости на COVID в Украине вырос втрое

За последние месяцы показатель заболеваемости COVID в Украине вырос в три раза.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на ЦОЗ.

По данным источника, по состоянию на 3 июня, в Украине показатель заболеваемости коронавируса составлял 59,3 на 100 000 населения, а показатель летальности – 3%.

По состоянию на 29 июля, в нашей стране наблюдаются немного иные цифры: показатель заболеваемости COVID-19 составил 161,4 на 100 000 населения, а показатель летальности - 2,4%.

Напомним, что …

На данный момент в Украине 67 597 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 650 летальных, 37 394 пациента выздоровели.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, 22 июля Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до 31 августа. По словам президента Украины Владимира Зеленского, "наша страна постоянно должна быть начеку", поэтому не исключено возникновение второй волны заболевания коронавирусом.