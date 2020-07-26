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Каждый четвертый негативный результат неверный: в МОЗ объявили о бесполезности ПЦР-тестов

19:00
Степанов рассказал об огромной погрешности ПЦР-тестов в Украине - фото 1
Степанов рассказал об огромной погрешности ПЦР-тестов в Украине

На пятый месяц распространения болезни, которая вызвала пандемию, в министерстве здравоохранения решили поделиться новостью о том, что около 20-25% отрицательных тестов на самом деле должны быть положительными.

С таким заявлением в воскресенье, 26 июля, выступил глава МОЗ Максим Степанов, который фактически дал понять, что признанный во всем мире самым эффективным способом тестирования метод полмеразной цепной реакции в Украине почему-то нельзя назвать точным.

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- Для ПЦР-тестирования берется мазок из ротоглотки. В случае, если вирус сконцентрировался в низших отделах дыхательного тракта, результат такого ПЦР-тестирование может быть ложноотрицательным. На достоверность результата влияет также соблюдение условий отбора и транспортировки биологического материала в лабораторию. По разным данным, до 20-25% результатов ПЦР-исследований могут быть ошибочно отрицательными, - подчеркнул чиновник.

Значит ли это, что официальной статистике доверять нельзя, министр не сказал. Как и не пояснил, почему в Украине страдает точность тестирования, тогда как в ВОЗ и других странах утверждают о том, что ПЦР-анализы дают на 99% точные результаты.

Возможно речь идет о некачественных реактивах или самих тестах, которые были закуплены МОЗ. Впрочем, не исключены и другие причины дикой погрешности.

Напомним, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.

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