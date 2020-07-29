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COVID-19 подкосил больше тысячи украинцев за сутки - МОЗ

09:46
COVID-19 подкосил больше тысячи украинцев за сутки - МОЗ - фото 1
COVID-19 подкосил больше тысячи украинцев за сутки - МОЗ

В среду, 29 июля, отечественный Минздрав обновил статистику заболевания коронавирусом в Украине.

Каждый четвертый негативный результат неверный: в МОЗ объявили о бесполезности ПЦР-тестов

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗ.

"29 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 67 597 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 650 летальных, 37 394 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 1 022 новых случая. Всего проведено 998 299 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 650 пациентов", - говорится в сообщении.

COVID-19 подкосил больше тысячи украинцев за сутки - МОЗ - фото 203320

Напомним, что…

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, 22 июля Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до 31 августа. По словам президента Украины Владимира Зеленского, "наша страна постоянно должна быть начеку", поэтому не исключено возникновение второй волны заболевания коронавирусом.

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Без табу
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