COVID-19 подкосил больше тысячи украинцев за сутки - МОЗ

COVID-19 подкосил больше тысячи украинцев за сутки - МОЗ

В среду, 29 июля, отечественный Минздрав обновил статистику заболевания коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗ.

"29 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 67 597 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 650 летальных, 37 394 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 1 022 новых случая. Всего проведено 998 299 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 650 пациентов", - говорится в сообщении.

Напомним, что…

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, 22 июля Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до 31 августа. По словам президента Украины Владимира Зеленского, "наша страна постоянно должна быть начеку", поэтому не исключено возникновение второй волны заболевания коронавирусом.