Пьяный криворожец испугал монашек и получил срок. Что происходит?

Пьяный украинец испугал монашек и получил срок. Что происходит?

В Кривом Роге осудили 19-летнего парня, "заминировавшего" Свято-Покровский женский монастырь. Он получил 3 года условно.

Об этом сообщает пресс-служба Криворожского Октябрьского райсуда.

По данным источника, пьяный парень решил пошутить и позвонить в "102" , сообщив о минировании женского монастыря. Полиция приняла вызов и прибыла на место ЧП.

Обыскав обитель, правоохранители так и не нашли взрывчатку, однако обнаружили самого правонарушителя.

Как результат, суд признал вину парня по ч. 1 ст. 259 УК ("Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, которые угрожают гибелью людей, или другими тяжелыми последствиями").

Отметим, что на данный момент вердикт Фемиды еще не вступил в законную силу, следовательно "минер" может обжаловать его в апелляционном порядке.

Напомним. храм РПЦ сгорел под Харьковом – ФОТО, ВИДЕО