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Умерла звезда Голливуда. Его фильмы любят миллионы

Вчера, 22:48
Умерла звезда Голливуда. Его фильмы любят миллионы - фото 1

В среду, 24 июля, в Нидерландах в возрасте 76 лет умер актер Рутгер Хауэр, сыгравший во множестве известных кинокартин.

Умерла звезда Бондианы и Звездных войн

Нашему зрителю он больше всего запомнился ролями в фильмах "Бегущий по лезвию бритвы" (1983) и "Слепая ярость" (1989). В 1988 актер получил "Золотой глобус" за роль в фильме "Побег из Собибора".

Умерла звезда Голливуда. Его фильмы любят миллионы - фото 184862

Для справки

Рутгер Хауэр (1944-2019) родился и вырос в Нидерландах.Уувлекаясь с детских лет актерской игрой, в 1962 г. поступил в Базельский театральный институт (Швейцария). Спустя некоторое время ушел в армию, однако тяги к службе не имел. Симулировав психическое расстройство, вернулся в институт. С 1968 г. начал сниматься в кино.

Умерла звезда Голливуда. Его фильмы любят миллионы - фото 184861

В 1981 впервые снялся снялся в голливудской картине - "Ночные ястребы" с Сильвестром Сталлоне. В 1989 г в родных Нидерландах получил звание "Лучший актер столетия".

В дальнейшем играл в кино почти до самой своей смерти.

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