Умер Кернес

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17 декабря стало известно, что умер мэр Харькова Геннадий Кернес.

По информации нескольких источников, Кернес умер в ночь на четверг.

Олигарх Павел Фукс сказал, что причиной смерти стали последствия коронавируса. Также о смерти Кернеса написал сын политика и его гражданская жена Оксана Гайсинская.

Поледние несколько месяцев он находился на лечении в Германии. Доступа к нему не было и о состоянии здоровья по своему разумению сообщали люди из его окружения. А потому проверить достоверность информации не представляется возможным.

Осенью Кернес впал в кому, а ближе к земе у него отказала втлрая почка. Впрочем, это не помешало ему заочно избраться мэром Харькова с результатом более 60%.

Окружение Кернеса обещало его возвращение в декабре и, действительно, не обмануло. Тело бывшего мэра Харькова должно вернуться на родину в ближайшее время.

Сообщение от сына

Сообщение от гражданской жены