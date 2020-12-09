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Не приходящего в себя Кернеса признали мэром Харькова

14:35
Кернес передает привет из "Шарите" - фото 1
Кернес передает привет из "Шарите"

Фестиваль абсурда в Харькове продолжается - в среду, 9 декабря, избранный горсовет объявил Геннадия Кернеса мэром заочно и без присяги.

4 ноября Харьковская ТИК признала Кернеса избранным городским головой Харькова. На выборах он набрал наибольшее количество голосов избирателей – 195 044 избирателей или 60,34%.

Мэр Чернигова по понятиям вступил в должность

При этом сам Кернес в кампании не участвовал и не находился даже в Харькове. Политика увезли в немецкую клинику "Шарите". Там Геннадий Кернес был погружен в кому. Связь с ним не было, как и подтверждений того факта, что он вообще жив.

По этой причини распространились слухи о смерти Кернеса, которые вяло опровергались его сторонниками. Те, впрочем, никаких подтверждений того, что мэр Харькова жив, не давали.

В лагере Кернеса верят, что он вернется в Харьков встречать Новый год, однако положиться на это никто не может.

Тем не менее, местные депутаты постановили считать Кернеса избранным мэром, который может легко провить городом и без присяги, ведь однажду он ее уже давал.

Таким образом, Харьковом теперь официально правит "мэр Шредингера".

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Геннадий Кернес Харьков паноптикум Местные выборы 2020 Павел Фукс Новини Украина
24 канал
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