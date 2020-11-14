Владимир Зеленский Карантин в Украине Джо Байден Холостячка война на Донбассе Досье

Умер Армен Джигарханян

11:27
Не стало Армена Джигарханяна - фото 1
Не стало Армена Джигарханяна

В ночь на субботу, 14 ноября, скончался 85-летний советский актер и театральный режиссер Армен Джигарханян.

О смерти великого актера сообщил представитель Московского драматического театра, которым руководил Джигарханян.

Умер Михаил Жванецкий

Друг артиста Артур Согомонян заметил, что причиной смерти Джигарханяна стали возраст и болезни. "К сожалению, Армен Борисович умер. Сердце остановилось в 6:00", - сказал он.

13 ноября актера срочно доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, лучше ему уже не стало.

В июне 2020-го Джигарханяна госпитализировали в одну из московских клиник. Тогда Согомонян рассказывал, что это сделали для профилактики. Это была шестая госпитализация актера за последние 2 года.

В апреле 2018 года у Джигарханяна случился инфаркт, он был в коме. После восстановления мужчина вернулся к репетициям в свой театр.

Бессмертная роль Армена Джигарханяна:

Армен Джигарханян широко известен работой в кино и театре. Зрители знают его, в частности, по фильмам "Место встречи изменить нельзя", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя".

Также Джигарханян запомнился как артист озвучки - он был волком в "Жил-был пес", дядюшкой Мокусом в "Приключениях поросенка Фунтика", одноногим Сильвером в "Острове сокровищ", а также разбойником Хасаном в аудио-сказке "Али-Баба и сорок разбойников".

В начале российской агрессии против Украины в марте 2014 года Армен Джигарханян поддержал украинцев и сравнил действия российского руководства с действиями глупца.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
смерть Кино Новости кино Армен Джигарханян
УНИАН
Другое на тему
"Эпицентр" вывесил белый флаг - фото 1
"Эпицентр" прогнулся под карантин
Вчера, 13:09
На связи "Феофания" - фото 1
Президент Зеленский госпитализирован, но продолжает работу на благо страны
12 ноября, 09:09
Шмыгаль дал команду - фото 1
С 14 ноября в Украине вводят карантин выходного дня
11 ноября, 15:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
09 ноября, 21:00
Викинги - жизнь продолжается в шестом сезоне - фото 1
Викинги 6: Чем закончилась первая часть финального сезона
08 ноября, 13:40
Киев, октябрь 1990 года - фото 1
Чудо на граните: Украинская революция, о которой почти никто не помнит
02 октября, 10:05