Умер Армен Джигарханян

Не стало Армена Джигарханяна

В ночь на субботу, 14 ноября, скончался 85-летний советский актер и театральный режиссер Армен Джигарханян.

О смерти великого актера сообщил представитель Московского драматического театра, которым руководил Джигарханян.

Друг артиста Артур Согомонян заметил, что причиной смерти Джигарханяна стали возраст и болезни. "К сожалению, Армен Борисович умер. Сердце остановилось в 6:00", - сказал он.

13 ноября актера срочно доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, лучше ему уже не стало.

В июне 2020-го Джигарханяна госпитализировали в одну из московских клиник. Тогда Согомонян рассказывал, что это сделали для профилактики. Это была шестая госпитализация актера за последние 2 года.

В апреле 2018 года у Джигарханяна случился инфаркт, он был в коме. После восстановления мужчина вернулся к репетициям в свой театр.

Бессмертная роль Армена Джигарханяна:

Армен Джигарханян широко известен работой в кино и театре. Зрители знают его, в частности, по фильмам "Место встречи изменить нельзя", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя".

Также Джигарханян запомнился как артист озвучки - он был волком в "Жил-был пес", дядюшкой Мокусом в "Приключениях поросенка Фунтика", одноногим Сильвером в "Острове сокровищ", а также разбойником Хасаном в аудио-сказке "Али-Баба и сорок разбойников".

В начале российской агрессии против Украины в марте 2014 года Армен Джигарханян поддержал украинцев и сравнил действия российского руководства с действиями глупца.