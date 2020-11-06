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Умер Михаил Жванецкий

14:45
Умер Жванецкий - фото 1
Умер Жванецкий

В пятницу, 6 ноября, в Москве умер Михаил Жванецкий.

Выдающемуся сатирику было 86 лет.

Информацию о смерти одного из самых известных одесситов на планете подтвердил концертный директор Михаила Михайловича Олег Сташкевич.

"Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день", - написал бывший комик и действующий президент Украины Зеленский в твиттере, добавив, что относит себя к пылким поклонникам силы мысли Жванецкого

В прошлом месяце Жванецкий объявил о прекращении публичных выступлений.

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Михаил Жванецкий смерть Новости Мир
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