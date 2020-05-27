На вокзалах заработали железнодорожные кассы

Укрзализныця готовится к запуску поездов

С 27 мая в Украине стартанули продажи билетов на ЖД перевозки. Правда, купить документ для проезда могут лишь те, кто придерживается определенных правил.

Попасть в помещение железнодорожного вокзала и пройти к кассам могут не только лишь все. Для этого нужно заходить внутрь помещения в маске.

- С 8 утра сегодняшнего дня мы открыли железнодорожные кассы на всех вокзалах страны. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, рядом с кассами расположены антисептики, нанесена разметка для обеспечения дистанциӥ между пассажирами, - завяил исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Иван Юрик. - Пассажирам, которые будут обращаться в железнодорожные кассы без средств индивидуальной защиты, в частности масок, билеты продаваться.

Кроме того, в режиме онлайн, согласно официальным данным, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на скоростные поезда "Интерсити +" и девять ночных поездов, которые начнут курсировать с 1 июня.

При этом вообще не ясно, как можно придерживаться санитарно-эпидемиологических норм, скажем, в поезде Мариуполь - Ивано-Франковск, который ползет по рельсам со скоростью черепахи и едет из одного пункта в другой 31 час. Само собой, пассажиры в принципе не будут носить маски всю дорогу, а проводники в случае чего превратятся в источник заразы.

Напомним, что не смотря на рост количества зараженных, власти продолжают идти на отмену карантинных ограничений. При этом народ на какие-то санитарные нормы уже давно забил. Период массового игнорирования людьми необходимости поберечься закончился примерно после обнародования расследования команды "Бигус.инфо" о работающем ресторане Николая Тищенко "Велюр". Правда, и до этого люди находились на грани, не понимая, почему им запрещают работать даже в случае возможности придерживаться норм, а всевозможным представителям крупного бизнеса типа "Эпицентра" разрешают косить бабло, хотя никаких ограничений ни в одном магазине компании не придерживались.

Кроме того, в обществе достаточно людей, считающих, что "коронавирус придуман" и является результатом "заговора мирового правительства". Отрицающие существование болезни антипрививочники, адепты плоской Земли, прихожане УПЦ МП и прочие безумцы несут опасность для окружающих.

Выхода из карантина жаждут и члены Кабмина, благодаря которым в бюджете Украины - шаром покати.