Отлупил полунагую женщину: Топ-менеджер "УЗ" вляпался в дикий скандал и пожалел - ВИДЕО

Отлупил полунагую женщину: Топ-менеджер "УЗ" вляпался в дикий скандал и пожалел -ВИДЕО

Директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев лишился занимаемой должности из-за избиения женщины.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Заявление относительно директора по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрея Рязанцева. Правление "Укрзализныци" считает, что все сотрудники компании должны соблюдать кодекс этики и семейных ценностей. Сообщаем, что на данный момент Андрей Рязанцев не является работником "Укрзализныци", - говорится в сообщении "УЗ".

Что было ранее?

26 мая интернет-ресурс "СтопКорр" опубликовал видео с участием человека, внешне похожего на топ-менеджера "Укрзализныци" Андрея Рязанцева. На записи запечатлено, как полуголая женщина, сидя на коленях, о чем то вопрошает мужчину. В ответ девушка получила удар по лицу.

Как удалось установить позже, избитой девушкой является 24-летняя модель Наталья Нечай.

Пострадавшая произошедшее пока никак не комментирует. Андрей Рязанцев так же пока что воздерживается от комментариев.

Последний пост чиновника посвящен "молодильным яйцам".

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