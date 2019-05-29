Укроборонпром прекратил выпуск БТРов: названа причина

Укроборонпром остановил выпуск БТРов: названа причина

ГП "Житомирский бронетанковый завод", подконтрольный Укроборонпрому, приостановил выпуск БТР-4. Все из-за устаревшего законодательства.

Об этом сообщается на сайте учреждения.

"Ситуация связана с проблемой в сфере стандартизации в ОПК. Ее решение требует скоординированных действий Верховной Рады Украины и ряда государственных органов", - сказано в уведомлении концерна.

Также в Укроборонпроме отметили, что на данный момент, металл, из которого производятся боевые машины в США и странах ЕС, признан почему-то непригодным для украинской техники. Следовательно, ЖБЗ производил "некачественные" БТР. Если верить закону, конечно.

Недопущение упомянутой бронестали для нашего производство может привести к проблемам и для других оборонных предприятий.

Однако "Укрборонпром" надеется на скорое решение сложившейся проблемы. Специалисты концерна уже занялись проверкой действий Житомирского бронетанкового завода.

Напомним, в офис Национального антикорруцпионного бюро прибыли следователи Госбюро расследований, которые ведут дело о хищениях в "Укроборонпроме" с участием экс-первого зама главы СНБО Олега Гладковского, его сына и других подельников.