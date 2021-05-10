Український карантин продовжать до серпня

Шмигаль обіцяє продовження карантину / Пресслужба Кабміну

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що адаптивний карантин в Україні дає свої результати. Зараз він введений до 30 червня.

Про це глава Кабміну розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

«Ми, очевидно, будемо продовжувати його до серпня. Якщо нам вдасться до Дня Незалежності вакцинувати більшість людей, звичайно, ми будемо шукати варіанти його пом'якшення », - заявив Шмигаль.

За його словами, адаптивна модель карантину дозволяє: якщо показники захворюваності COVID-19 починають рости, то обмеження вводяться автоматично, якщо ж ні - то країна живе в "зеленій" зоні ".

"Тому будуть чи не будуть нові локдауни, залежить від дисципліни, вакцинації і від того, як буде розвиватися ця пандемія взагалі в світі, будуть або не будуть з'являтися нові штами. Це основні показники, я думаю, що інших показників, які вплинуть на адаптивну модель карантину, немає ", - уточнив прем'єр.

Шмигаль зазначив, що Уряд не планує вводити загальнодержавний локдаун, в разі необхідності будуть закриватися окремі області, як це було відбувалося в минулу хвилю захворюваності.