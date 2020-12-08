Український бренд «Шустофф» вперше увійшов до топу алкогольних напоїв світу
«Шустофф» здобув чергову перемогу
У 2020 році український виробник бренду «Шустофф» вперше увійшов до топу алкогольних напоїв авторитетного британського видання Drinks International.
Коньяк України «Шустофф» посів 6-е місце за рівнем продажів у світі згідно з рейтингом впливового видання «Millionair’s Club».
За рік продажі «Шустофф» зросли на 53% порівняно з попереднім періодом та показав найкращі темпи росту.
Наразі коньяк України «Шустофф» експортується до десятків країн світу.
Світового визнання та популярності бренду «Шустофф» вдалося досягти завдяки поєднанню сучасних технологій з багатими традиціями, що зародилися ще у 1863 році, коли було засновано «Одеський коньячний завод».
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