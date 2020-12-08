Український бренд «Шустофф» вперше увійшов до топу алкогольних напоїв світу

«Шустофф» здобув чергову перемогу

У 2020 році український виробник бренду «Шустофф» вперше увійшов до топу алкогольних напоїв авторитетного британського видання Drinks International.

Коньяк України «Шустофф» посів 6-е місце за рівнем продажів у світі згідно з рейтингом впливового видання «Millionair’s Club».

За рік продажі «Шустофф» зросли на 53% порівняно з попереднім періодом та показав найкращі темпи росту.

Наразі коньяк України «Шустофф» експортується до десятків країн світу.

Світового визнання та популярності бренду «Шустофф» вдалося досягти завдяки поєднанню сучасних технологій з багатими традиціями, що зародилися ще у 1863 році, коли було засновано «Одеський коньячний завод».