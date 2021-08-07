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Українські веслувальниці виграють срібло Олімпіади-2020

09:54
Анастасія Четверікова та Людмила Лузан - фото 1
Анастасія Четверікова та Людмила Лузан / НОК України

В Токіо в передостанній день Олімпіади 2020 відбувся фінальний заплив каное-двійок серед жінок на дистанції 500 метрів. Він порадував українських уболівальників.

З результатом 1 хвилина 55.495 секунди перемогу здобула команда Китаю. Друге місце, пропливши на дві секунди повільніше (1:57.499), посіла Україна.

В складі нашої команди виступали 23-річна Анастасія Четверікова та-24 річна Людмила Лузан.

Для Лузан це вже друга нагорода на цих Іграх – раніше вона здобула бронзу у змаганнях каное одиночок на дистанції 200 метрів.

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Срібний фініш українок / НОК України

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Третє місце у цій дисципліні у Канади, яка відстала від України на півтори секунди (1:59.041).

Таким чином, Лузан та Четверікова додали до української скарбнички вже 15 нагороду. Загалом в нашому активі одне золото, вже чотири срібла та десять бронзових медалей.

Українські веслувальниці виграють срібло Олімпіади-2020 - фото 208785

Емоції спортсменок / НОК України

Також цієї суботи срібло здобув боксер Олександр Хижняк.

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Олімпіада 2020 Людмила Лузан Новини Спорт
ЮА-Футбол
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