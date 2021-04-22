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Україна просить Євросоюз вбити банківську систему окупантів

10:54
Дмитро Кулєба знайшов слабке місце окупантів - фото 1
Дмитро Кулєба знайшов слабке місце окупантів / МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав розглянути можливість відключення Росії від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT.

таку ідею він озвучив на відеоконференції з главами МЗС країн Євросоюзу, що пройшла 19 квітня, розповів глава українського МЗС розповів в інтерв'ю західним ЗМІ.

На його думку, такі заходи могли б увійти до нового пакету антиросійських санкцій в разі ескалації ситуації на сході України.

«Західна дипломатія допомогла стримати Росію, але все буде залежати від того, чи готові вони… підкріпити свої слова справами», — сказав Кулеба.

За словами Кулеби, на цей час немає інформації про те, що у РФ рішення про військову операцію проти України вже прийнято.

"Тому реакція Заходу, консолідована реакція Заходу, так важлива, щоб перешкодити Путіну ... прийняти таке рішення", - заявив глава МЗС.

Також Кулеба розповів, що під час зустрічі минулого тижня попросив держсекретаря США Ентоні Блінкена надати "потужні засоби радіоелектронної боротьби", щоб протистояти здатності Росії блокувати комунікації.

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Дмитрий Кулеба МИД Украины Россия Новини Украина
Укрінформ
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