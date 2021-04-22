Україна просить Євросоюз вбити банківську систему окупантів
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав розглянути можливість відключення Росії від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT.
таку ідею він озвучив на відеоконференції з главами МЗС країн Євросоюзу, що пройшла 19 квітня, розповів глава українського МЗС розповів в інтерв'ю західним ЗМІ.
На його думку, такі заходи могли б увійти до нового пакету антиросійських санкцій в разі ескалації ситуації на сході України.
«Західна дипломатія допомогла стримати Росію, але все буде залежати від того, чи готові вони… підкріпити свої слова справами», — сказав Кулеба.
За словами Кулеби, на цей час немає інформації про те, що у РФ рішення про військову операцію проти України вже прийнято.
"Тому реакція Заходу, консолідована реакція Заходу, так важлива, щоб перешкодити Путіну ... прийняти таке рішення", - заявив глава МЗС.
Також Кулеба розповів, що під час зустрічі минулого тижня попросив держсекретаря США Ентоні Блінкена надати "потужні засоби радіоелектронної боротьби", щоб протистояти здатності Росії блокувати комунікації.